Actualidade

Zé Gomes é o novo treinador do Académico de Viseu, o terceiro técnico na época 2020/21, anunciou hoje a SAD do clube beirão, 16.º e antepenúltimo classificado da II Liga de futebol.

Zé Gomes, 44 anos, ex-jogador do Rio Ave, orientou esta época os sub-23 da formação de Vila do Conde, que compete na Liga Revelação, integrando nas últimas semanas a equipa técnica da formação principal do clube, desde a chegada do treinador Miguel Cardoso.

Além dos sub-23 do Rio Ave, Zé Gomes passou ainda, como técnico principal, pela equipa do Bragança e chega agora ao Académico de Viseu para suceder a Pedro Duarte, que na passada semana se demitiu do comando técnico, alegando "motivos pessoais".