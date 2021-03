Actualidade

Os futebolistas Vertonghen e Darwin vão falhar o jogo de hoje entre o Benfica e o Rio Ave, da 21.ª jornada da I Liga de futebol, no Estádio da Luz, devido a lesão, informou o clube lisboeta.

De acordo com o sítio oficial do Benfica na Internet, o central Vertonghen apresenta "uma mialgia na região posterior da coxa direita" e está de fora do jogo de hoje, para o qual o treinador Jorge Jesus não conta também com o outro central titular, pois Otamendi cumpre um jogo de suspensão.

Sem dois titulares no centro da defesa, Jorge Jesus volta a contar com Jardel, recuperado de lesão e que, assim, deverá assumir a titularidade ao lado do 'reforço de inverno' Lucas Veríssimo, e fez ainda entrar nas escolhas Morato.