Covid-19

A ministra da Saúde, Marta Temido, sublinhou hoje que o certificado de vacinação, cuja proposta deverá ser apresentada este mês pela Comissão Europeia, permitirá "retomar a normalidade" do quotidiano dos cidadãos europeus "nas melhores condições possíveis".

"Hoje, mais do que nunca, impõe-se uma abordagem comum nos movimentos dos nossos cidadãos em segurança", começou por sublinhar Marta Temido, em conferência de imprensa após uma reunião remota com os ministros da Saúde dos 27 Estados-membros da UE, à qual presidiu, a partir do Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

A Comissão Europeia revelou hoje que irá apresentar ainda este mês uma proposta legislativa para criar um livre-trânsito digital que permita retomar as viagens dos cidadãos europeus em altura de pandemia de covid-19.