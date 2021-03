Actualidade

Mais de 400 eleitos europeus, incluindo nove portugueses, apelaram hoje aos seus países para aproveitarem a chegada de Joe Biden à Casa Branca e mobilizarem-se contra a colonização dos territórios palestinianos ocupados.

Por iniciativa de antigos responsáveis israelitas, 442 deputados e senadores de duas dezenas de países da Europa fizeram o apelo numa carta, consultada pela agência France-Presse e que foi enviada durante a noite de domingo para hoje aos Ministérios dos Negócios Estrangeiros dos vários Estados.

"Os desenvolvimentos no terreno tendem claramente a uma realidade de anexação de facto progredindo rapidamente, especialmente com a expansão dos colonatos e as demolições de estruturas palestinianas", assinalam os deputados de várias tendências políticas, incluindo sete do Partido Socialista e dois do Bloco de Esquerda.