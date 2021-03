Covid-19

O Governo cabo-verdiano autorizou hoje o quarto aval do Estado para um pedido de empréstimo de emergência da administração da Cabo Verde Airlines (CVA), que já somam mais de sete milhões de euros desde novembro.

A autorização para o aval, para um empréstimo de quatro milhões de euros e válida por 84 meses (07 anos), consta de uma resolução do Conselho de Ministros, publicada hoje, e surge na sequência do novo acordo com a administração da CVA, anunciado pelo Governo cabo-verdiano na sexta-feira, para viabilizar a companhia aérea, sem atividade comercial há quase um ano.

Recordando que a companhia representava, antes da pandemia de covid-19, o equivalente a 8% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, a resolução define que o Estado "reconhece o manifesto interesse nacional em criar as condições necessárias para apoiar a empresa a enfrentar as consequências impostas pelo atual contexto", e assume que "estão reunidas" as condições para a emissão deste novo aval pela Direção-Geral do Tesouro.