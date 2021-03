Actualidade

Os trabalhadores da Groundforce manifestam-se na terça e na quarta-feira, em Lisboa, para denunciar o atraso no pagamento dos salários de fevereiro e a "situação de rutura" na empresa, que atribuem à "falta de atuação" do Governo.

Na terça-feira, os trabalhadores da empresa que presta assistência em escala à TAP concentram-se, entre as 12:00 e as 14:00, na entrada da estação do Aeroporto do Metropolitano de Lisboa, numa iniciativa do coletivo SOS Handling "contra o atraso no pagamento dos salários e os cortes cegos que estão e vão ser feitos nos setores da aviação e 'handling'".

Na quarta-feira, a manifestação é promovida pela Comissão de Trabalhadores (CT) da SPdH/Groundforce, entre as 11:30 e as 14:00 horas, junto ao Ministério das Infraestruturas e Habitação, que tem a tutela do setor da aviação.