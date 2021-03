Covid-19

O Reino Unido registou 104 mortes devido a covid-19 nas últimas 24 horas, o valor mais baixo desde outubro, e 5.455 novos casos, de acordo com dados publicados hoje pelo Governo britânico.

No domingo tinham sido notificadas 144 mortes e 6.035 casos, embora os valores do fim de semana sejam recorrentemente mais baixos devido ao atraso no processamento administrativo.

A média dos últimos sete dias é de 314 mortes e 7.980 infeções e a taxa de incidência de 100,4 casos e 3,2 mortes por 100 mil habitantes no mesmo período.