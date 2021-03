Actualidade

O projeto "Aquisições", do Porto, vai disponibilizar 100 mil euros, em 2021, para a aquisição de obras de arte a galerias, e 50 mil euros para compra direta a artistas e coletivos da cidade, adiantou a empresa municipal Ágora.

Criada em 2018, a iniciativa está integrada na plataforma de apoio à arte contemporânea Pláka, coordenada pela empresa municipal Ágora - Cultura e Desporto do Porto, e tem como principais objetivos valorizar e documentar a memória da prática artística da cidade, dinamizando a Coleção Municipal de Arte.

O comité de seleção para 2021 é composto por "Eduarda Neves, curadora independente, professora e diretora da Escola Superior Artística do Porto; João Sousa Cardoso, encenador, professor universitário e atual consultor do Museu da Cidade do Porto; e Pedro de Llano, historiador de arte, curador e professor do Departamento de História da Arte da Universidade de Santiago de Compostela", especialistas de diferentes domínios da arte contemporânea, conforme o comunicado da Ágora hoje divulgado.