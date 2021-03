Actualidade

Os designers portugueses de moda Constança Entrudo e Ricardo Andrez apresentam as coleções para o próximo inverno, na sexta-feira, na Semana da Moda de Paris, que arrancou hoje 'online'.

De acordo com fonte da Associação ModaLisboa, as apresentações das coleções de Constança Entrudo e de Ricardo Andrez, na Semana da Moda de Paris, são "fruto da parceria entre a Associação ModaLisboa e o Portugal Fashion" e estão marcadas para as 13:30 de sexta-feira.

A coleção de Constança Entrudo baseia-se "numa introspeção que transborda na materialidade das paisagens" e, a de Ricardo Andrez, "traz uma simbiose entre a poesia e o caos do mundo atual".