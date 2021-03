Covid-19

A Itália registou 13.114 novos contágios pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, foi hoje divulgado, numa altura em que aumentam os receios sobre um possível novo avanço do vírus no país e as autoridades admitem mais restrições.

Um ano depois do início da crise pandémica, e com a contabilização dos novos contágios, o país está quase a atingir os três milhões de casos de infeções, ao totalizar, até à data, 2.938.371 casos de pessoas que ficaram infetadas pelo novo coronavírus, de acordo com o boletim informativo do Ministério da Saúde italiano.

O número diário de casos positivos hoje divulgado é inferior quando comparado com os 17.000 contágios comunicados no domingo, mas durante o fim de semana o país faz normalmente menos testes e menos trabalho de rastreamento.