Covid-19

A Guiné Equatorial regista 6.095 casos e 92 mortes por covid-19, de acordo com os dados mais recentes divulgados hoje por Malabo e que reportam a sábado.

De acordo com informação disponível na página oficial do Ministério da Saúde da Guiné Equatorial, nos sete dias anteriores a 27 de fevereiro registaram-se no país 270 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, elevando para 6.095 o número acumulado de infeções.

No mesmo período, o país contabilizou mais uma morte associada à doença, somando 92 óbitos desde o início da pandemia.