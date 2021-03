Actualidade

Cinco famílias, com crianças, residentes na localidade do Catujal, no concelho de Loures, foram hoje "surpreendidos" com uma ordem de despejo imediata do tribunal e sem direito a defesa, denunciou a Associação Habita.

"Ainda estamos a tentar perceber o que se passou. Os moradores foram surpreendidos com a visita de um agente de execução, de um advogado e da polícia e foram postos na rua. Estamos em estado de choque", disse à agência Lusa Maria João, da Habita.

A ativista explicou que a decisão do tribunal, que decorre de uma providência cautelar, deixa as cinco famílias, num total de onze pessoas, entre as quais algumas crianças, "na rua" e sem oportunidade de defesa imediata.