Actualidade

A distribuidora Agência e a cooperativa Curtas Metragens CRL vão juntar-se à iniciativa "Filmes para a União", que disponibiliza filmes em exibição semanal 'online', paga, com as receitas a reverterem para o grupo solidário União Audiovisual.

"A partir de dia 02 de março [terça-feira], a distribuidora portuguesa Agência - Portuguese Short Film Agency e a Cooperativa de Produção Cultural Curtas Metragens CRL juntam-se à iniciativa 'Filmes para a União', no contexto da qual passarão a disponibilizar, às terças-feiras, neste videoclube solidário, produções da Curtas Metragens CRL, agenciadas pela Agência", lê-se num comunicado hoje divulgado.

Em meados de fevereiro deste ano, as produtoras portuguesas O Som e a Fúria, Terratreme Filmes e Uma Pedra no Sapato criaram a "Filmes para a União", que reúne longas e curtas-metragens produzidas pelas três produtoras, disponibilizadas na plataforma digital Vimeo, e cujo valor do aluguer será canalizado para a União Audiovisual, grupo de apoio a profissionais da Cultura, surgido em contexto de pandemia da covid-19.