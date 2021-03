Covid-19

Uma única dose das vacinas Pfizer ou AstraZeneca reduziu em mais de 80% as probabilidades de pessoas com mais de 80 anos serem hospitalizadas com covid-19, concluiu um estudo das autoridades de saúde britânicas divulgado hoje.

O chamado estudo do "mundo real", que tem por base dados recolhidos junto de pessoas que já foram imunizadas no Reino Unido, onde o programa de vacinação contra a covid-19 começou em dezembro, foi produzido pela Public Health England, organização de saúde pública em Inglaterra.

Segundo o estudo, que ainda não foi revisto por cientistas independentes, desde janeiro que a proteção contra covid sintomática, quatro semanas após a primeira dose, variou entre 57 e 61% para uma dose da vacina Pfizer e entre 60 e 73% para a vacina AstraZeneca.