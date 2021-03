Covid-19

Cabo Verde confirmou dois casos da variante do vírus SARS-CoV-2 detetada no Reino Unido, o que está a preocupar as autoridades de saúde, que reforçam os apelos para o cumprimento das medidas de prevenção da covid-19.

A informação foi avançada em conferência de imprensa, na cidade da Praia, pela presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP), Maria da Luz Lima, indicando que de 24 amostras enviadas ao Instituto Pasteur, em Dacar, duas eram da variante detetada inicialmente no Reino Unido.

"Isto quer dizer que no país circulou ou está a circular a variante inglesa do vírus SARS-CoV-2", disse a presidente do INSP, informando que os dois casos são da ilha de Santiago.