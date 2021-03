Covid-19

A Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP) detiveram 31 pessoas por crime de desobediência, 11 das quais por violação da obrigação de confinamento obrigatório, devido à pandemia, entre 15 e 28 de fevereiro.

No mesmo período, as 14.565 ações de fiscalização realizadas levaram ao encerramento de 47 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas, lê-se na nota de imprensa do Ministério da Administração Interna (MAI) relativa ao balanço das ações de fiscalização da GNR e da PSP no âmbito das medidas de combate à covid-19.

Neste período, a GNR e a PSP instauraram 9.416 autos de contraordenação, dos quais, 6.034 por incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário, 1.621 por incumprimento da limitação de circular entre concelhos, 563 por incumprimento do uso de máscara nas vias e espaços públicos e 420 por incumprimento da proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública.