Actualidade

O Moreirense e o Belenenses SAD empataram hoje 2-2, no jogo de encerramento da 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com os 'azuis' a recuperarem duas vezes de uma desvantagem no marcador.

Em Moreira de Cónegos, a equipa da casa adiantou-se no marcador com um golo de Rafael Martins, aos 11 minutos, mas Gonçalo Silva, aos 17, empatou. Aos 37, Rafael Martins 'bisou' na partida, mas o Belenenses SAD chegou de novo ao empate, aos 72, por intermédio de Cassierra.

Com este empate, o Moreirense vai em três jogos em vencer (dois empates e uma derrota) e está em oitavo lugar, com 26 pontos, enquanto o Belenenses SAD não perde há cinco jogos no campeonato (quatro empates e uma vitória) e está em 10.º, com 22.