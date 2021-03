Actualidade

O valor das responsabilidades do Estado por garantias prestadas ascendia a 20.500 milhões de euros em setembro de 2020, traduzindo um aumento de 20% face ao final de 2019, segundo um relatório do Tribunal de Contas hoje divulgado.

"O valor total das responsabilidades do Estado por garantias prestadas (incluindo as garantias covid-19 e outras garantias prestadas em 2020 e em anos anteriores) a 30/09/2020, depois de deduzidas as garantias que o Estado (DGTF) também presta ao FCGM [Fundo de Contragarantia Mútuo], ascende a 20.510,8 milhões de euros, aumentando 20% face ao final de 2019", refere o relatório "Covid-19-Execução orçamental, Dívidas e Garantias".

O documento cobre o período até 30 de setembro, dando seguimento a um primeiro relatório de acompanhamento das medidas de resposta à pandemia de covid-19 nos meses de março, abril e maio.