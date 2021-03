Moçambique/Ataques

A Amnistia Internacional (AI) voltou hoje a acusar os grupos armados que têm protagonizado ataques em Cabo Delgado e as forças governamentais moçambicanas de violações dos direitos humanos na província do norte de Moçambique.

"Centenas de civis foram mortos ilegalmente em Moçambique pelo grupo armado conhecido localmente como 'Al-Shabab', pelas forças de segurança governamentais e por uma empresa militar privada contratada pelo Governo", referiu a organização não-governamental (ONG), num novo relatório sobre o conflito armado no norte de Moçambique.

O relatório, intitulado "O que Vi foi a Morte: Crimes de guerra no Cabo Esquecido", é baseado em entrevistas com 79 deslocados de 15 comunidades afetadas pelo conflito desde março do ano passado, período em que os rebeldes protagonizaram um grande ataque à sede da vila de Mocímboa da Praia.