Actualidade

A coligação internacional de meios de comunicação em defesa da liberdade de imprensa One Free Press Coalition divulgou hoje a sua lista de casos prioritários de jornalistas ameaçados, desta vez focada nas mulheres e incluindo uma assassinada.

Esta lista mensal, a 25.ª desde que a coligação começou a divulgá-la, organizada em função do Dia Internacional da Mulher, abre com o caso da síria Tal al-Mallohi, que está detida sem acusação por ordem de um conselheiro de segurança de Bashar al-Assad, depois de ter passado mais de 10 anos nas prisões do regime.

O segundo caso é o da 'freelance' egípcia Solafa Magdy, que está detida, cuja saúde está em rápida deterioração, estado este agravado por negligência médica e abusos sofridos na prisão.