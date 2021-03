Actualidade

O Porto Digital de Recife, maior parque tecnológico do Brasil, será um modelo para a restauração imobiliária dos centros históricos do país, anunciaram fontes oficiais na segunda-feira.

O projeto piloto urbanístico do estatal Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social (BNDES), principal instituição de fomento do Brasil, foi apresentado na segunda-feira em Recife, capital de Pernambuco, e onde o Porto Digital já atua há vários anos com um modelo de restauração do património imobiliário histórico.

Com o anúncio do presidente do BNDES, Gustavo Montezano, o Porto Digital receberá uma linha de crédito de 2,75 milhões de reais (cerca de 400 mil euros) para desenvolver o projeto-modelo que será levado ao bairro de Santo António, no centro do Recife.