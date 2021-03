Covid-19

Uma centena de responsáveis de capitais regionais e outras cidades no Brasil anunciaram na segunda-feira a criação de um consórcio para a compra de vacinas contra a covid-19, que já fez 255.000 mortos no país.

"Infelizmente, o Brasil vive um dos momentos mais desafiadores desde o início da pandemia. Nós temos assistido Brasil afora [ao] crescimento do número de casos leves e graves da covid-19", disse em comunicado o autarca de Recife, João Campos, um dos impulsionadores do consórcio, batizado de Frente Nacional dos Prefeitos (FNP).

"A ação mais efetiva que nós podemos fazer é uma vacinação com segurança e com velocidade para todos os recifenses. Por isso, aqui hoje [segunda-feira] eu anuncio que nós firmamos a parceria com a FNP, a Frente Nacional dos Prefeitos, para fazer parte do consórcio que poderá adquirir vacinas para as cidades brasileiras", acrescentou.