Covid-19

O Governo timorense decidiu hoje renovar a cerca sanitária que se aplica no município fronteiriço de Covalima, levantando a cerca em Bobonaro, e sem endurecer para já o resto das medidas que se aplicam no resto do país.

A decisão, que foi tomada na reunião de hoje do Conselho de Ministros, permite às autoridades continuar a implementar medidas de rastreio e contenção em Covalima, região onde há dois surtos de transmissão local, a primeira do país, com 10 infetados.

Assim, segundo o executivo, "renova-se a imposição de uma cerca sanitária no município de Covalima, mantendo-se interditas as deslocações entre este município e os demais municípios, entre as 00.00 horas do dia 04 de março de 2021 e as 23.59 horas do dia 02 de abril de 2021".