Actualidade

Centenas de adolescentes raptadas na sexta-feira de uma escola em Jangebe, no noroeste da Nigéria, foram hoje libertadas, encontrando-se agora em instalações do Governo do estado de Zamfara, disse o governador.

"Fico feliz por poder anunciar que as jovens foram libertadas (...) e estão de boa saúde", disse o governador daquele estado, Bello Matawalle, em declarações à agência de notícias France-Presse (AFP).

"O número total de jovens raptadas da escola é de 279, e estão todas connosco", acrescentou o governador à AFP, que confirmou no local a presença de centenas de jovens vestidas com 'hijab' azul celeste.