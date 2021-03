PRR

A associação ambientalista Zero considera que o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) é uma "desilusão", diz que ficam por cumprir as metas de transição verde, e que se incluem projetos que nem deviam ser financiados.

"A Zero considera que o PRR é uma desilusão pelo seu caráter vago, pouco estruturado e parco em ambição multissetorial", diz a organização num comunicado hoje divulgado, no dia a seguir ao fim da consulta pública do plano.

Na análise que fez ao PRR, com críticas e propostas, a Zero começa por considerar "lamentável" o curto prazo da consulta pública e a falta de elementos no documento do Governo, que torna difícil a sua avaliação. É, diz a associação, um documento "pouco estruturado, alternando entre descrições vagas" do que se pretende concretizar e descrições com algum pormenor.