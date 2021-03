Actualidade

O realizador Diogo Costa Amarante estreia hoje, no festival de Berlim, o filme "Luz de Presença", retrabalhado a partir de outra curta-metragem, enquanto aguarda melhores dias para fazer o próximo filme.

Diogo Costa Amarante volta a ter uma obra em competição no festival de Berlim, quatro anos depois de ter recebido o Urso de Ouro de melhor curta-metragem por "Cidade Pequena", em 2017.

Desta vez, concorre ao prémio máximo da 'Berlinale' com "Luz de Presença", nova montagem e novo processo criativo a partir do filme "O verde do jardim", que apresentou em 2019, no Festival Curtas de Vila do Conde.