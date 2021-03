Síria

Uma queixa por crimes de guerra e contra a humanidade, visando ataques químicos em 2013 na Síria e imputados ao regime de Bashar al-Assad, foi apresentada no tribunal de Paris, anunciaram hoje três organizações não-governamentais (ONG).

O Centro Sírio para os Meios de Comunicação Social e Liberdade de Expressão (SCM), Open Society Justice Initiative (OSJI), e o Arquivo Sírio, citando a "jurisdição extraterritorial" do sistema judicial francês, apresentaram a queixa na segunda-feira com uma ação civil para permitir a um juiz de instrução investigar os ataques de gás sarin cometidos em agosto de 2013 na cidade de Duma e no Ghouta Oriental, perto de Damasco.

De acordo com os Estados Unidos, mais de 1.400 pessoas morreram nestes ataques.