Covid-19

A Alemanha registou 358 vítimas mortais relacionadas com o SARS CoV-2 e 3.943 novos contágios, nas últimas 24 horas, de acordo com os dados do Instituto Robert Koch (RKI).

Na terça-feira da semana passada o número de óbitos foi de 415 e contabilizaram-se 3.883 novas infeções, em 24 horas.

No conjunto da Alemanha, a incidência acumulada em sete dias situa-se nos 65,4 novos casos por 100 mil habitantes.