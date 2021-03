Actualidade

As forças de segurança registaram 16.177 infrações, das quais 1.164 são relativas ao uso do telemóvel durante a condução no âmbito da campanha de segurança rodoviária "Phone Off" que decorreu nos últimos sete dias.

A campanha "Phone Off - A conduzir não uses o telemóvel", da responsabilidade da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), da Guarda Nacional Republicana (GNR) e da Polícia de Segurança Pública (PSP), fiscalizou entre 23 de fevereiro e segunda-feira 73.544 veículos, segundo um balanço hoje divulgado.

A GNR fiscalizou 41.751 veículos e registou 10.966 infrações, das quais 832 dizem respeito ao uso de telemóvel durante a condução.