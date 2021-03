Europeias

O PSD, BE, PAN e MAS foram os quatro partidos a apresentar contas da campanha para as europeias de 2019 sem irregularidades, de acordo com a Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (ECFP).

Os únicos partidos sem irregularidades detetadas nesta eleição, ou que tendo havido foram explicadas e ultrapassadas, foram o PSD, Bloco de Esquerda (BE), partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) e Movimento Alternativa Socialista (MAS), resultado da cisão da tendência Ruptura/FER com o BE.

Nas contas dos 14 partidos e das duas coligações que concorreram às europeias de junho de 2019 foram detetadas, no total, 47 irregularidades em 10 das candidaturas, já comunicadas pela entidade ao Ministério Público (MP).