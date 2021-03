Actualidade

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, destacou o papel do último líder soviético, Mikhail Gorbachev, na história do país e do mundo, ao felicitá-lo hoje pelo seu nonagésimo aniversário.

"Você pertence, com razão, ao grupo de pessoas extraordinárias e brilhantes, de estadistas proeminentes da era moderna que exerceram uma influência significativa na história nacional e mundial", declarou Putin no seu telegrama de congratulações a Gorbachev, publicado pelo Kremlin.

O Presidente russo acrescentou que é gratificante que a "grande experiência profissional" e o "potencial criativo" de Gorbachev o ajudem hoje a "participar ativamente do trabalho social e educacional popular, prestando atenção à implementação de projetos humanitários internacionais".