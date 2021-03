Actualidade

Criadores da serra do Alvão estão a colocar coleiras GPS em cabras bravias e vacas maronesas para acompanharem as movimentações dos animais à distância, através de uma aplicação de telemóvel e no âmbito do projeto "Rebanhos +".

Trata-se, segundo os promotores, de uma iniciativa piloto e, num território com problemas de cobertura de rede de todas as operadoras telefónicas, vão também ser colocados retransmissores próprios da rede sigFox para tornar o sistema mais viável.

A cabra de raça bravia Parda foi a primeira do rebanho de António Teixeira a receber a coleira com o dispositivo de GPS.