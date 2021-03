Khashoggi

A organização Repórteres Sem Fronteiras anunciou hoje que apresentou uma queixa por crimes contra a humanidade dirigida, particularmente, ao príncipe herdeiro da Arábia Saudita no caso do assassínio do jornalista Jamal Khashoggi e pela perseguição a repórteres.

A queixa foi entregue na segunda-feira "junto ao Procurador-Geral do Tribunal Federal de Justiça de Karlsruhe", na Alemanha, devido à sua jurisdição "sobre os principais crimes internacionais", segundo o comunicado da organização não-governamental (ONG) Repórteres Sem Fronteiras (RSF).

A denúncia "refere-se à perseguição generalizada e sistemática de jornalistas na Arábia Saudita" e dirige-se, para além do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, a outros quatro altos funcionários sauditas, indicou a nota.