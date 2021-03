Actualidade

Os pedidos de patentes internacionais aumentaram 4% em 2020, para um total de 275.900, evolução que mostra que a pandemia de covid-19 não travou a inovação embora o registo de novas marcas tenha estagnado, foi hoje revelado.

De acordo com os dados divulgados hoje pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual (WIPO, na sigla em inglês), o país que liderou os pedidos de novas patentes foi a China, com 68.729 e acima dos 59.193 pedidos em 2019, seguido dos Estados Unidos da América (59.230) e do Japão (50.520).

No 'ranking' dos países com registo de maior número de pedidos de patentes, seguem-se, por esta ordem, a Coreia do Sul, Alemanha, França, Reino Unido, Suíça, Suécia e Holanda - este último com 4.035, menos 20 do que em 2019.