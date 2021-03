Actualidade

A Associação Portuguesa dos Bariátricos alertou hoje para a urgência de o Estado aumentar a capacidade de resposta aos doentes obesos, salientando que o risco de "acabarem numa cama de hospital" por covid-19 aumenta em 113%.

No âmbito do Dia Mundial da Obesidade, assinalado a 04 de março, a associação reforça em comunicado que a resposta face à prevenção, ao diagnóstico e tratamento da obesidade deve ainda ser "mais urgente" durante a pandemia de covid-19, uma vez que estes doentes têm também um maior risco de mortalidade (48%) em caso de ficarem infetado.

"Com o período de pandemia, torna-se crucial alertar para as consequências que a falta de acompanhamento pode ter para estas pessoas, não só pelo acréscimo nos números, mas também com o impacto em caso de infeção por covid-19", defende a presidente e assistente social da APOBARI, Marisa Marques, citada no comunicado.