Actualidade

A Plataforma de Reflexão Angola recebeu hoje com satisfação, mas também com "sérias reservas", o anúncio de uma revisão pontual da Constituição em Angola, esperando que avance e não passe de "mais um anúncio" com fins eleitoralistas.

"Tenho muitas reservas em relação a anúncios governamentais e a anúncios do próprio Presidente da República, pelas seguintes razões: não foram avançadas nem datas, nem os elementos que vão propiciar tudo isso", disse à agência Lusa o presidente da PRA, Manuel Dias dos Santos.

E acrescentou: "Temos plena noção que a alteração constitucional terá de ser feita por via do poder legislativo. Não é o Presidente que legisla, ele simplesmente poderá fazer o anúncio e abrir o espaço para isso ocorrer".