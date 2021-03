Covid-19

A Fundação Calouste Gulbenkian reforçou este ano o apoio à criação artística de obras originais, para 350 mil euros, nas áreas das artes visuais, cinema, dança e teatro, face às "necessidades atuais" do setor cultural, anunciou hoje a instituição.

Em comunicado, a Fundação Gulbenkian adianta que este apoio, que teve um reforço relativamente a 2020, está inserido no conjunto de apoios anuais à cultura, este ano num valor global de 1.150.000 euros, envolvendo também as áreas das bolsas de formação no estrangeiro, apoio a exposições em França, onde possui uma delegação, na capital, e aquisição de obras de arte.

Contactado pela agência Lusa, o diretor do Programa Gulbenkian Cultura, Miguel Magalhães, indicou que a Fundação decidiu fazer uma "reorganização dos vários apoios anuais na área da cultura, e abrir os concursos todos ao mesmo tempo", para receber candidaturas até 30 de abril.