Covid-19

A 9.ª edição do festival Primavera Sound, no Porto, inicialmente prevista para junho de 2020, voltou a ser adiada mais um ano, para junho de 2022, anunciou hoje a organização.

"É com muita tristeza que comunicamos que, por motivos de força maior, a nona edição do festival Primavera Sound terá lugar entre 9 e 12 de Junho de 2022", refere a organização do festival, num comunicado hoje divulgado.

A "dolorosa" decisão de adiar novamente a 9.ª edição do festival, foi tomada "devido às incertezas que rodeiam a realização de grandes espectáculos nas datas originais do NOS Primavera Sound - 10 a 12 de junho -, que, adicionadas às restrições que existem actualmente, fazem com que não seja possível trabalhar com normalidade na preparação do festival nem assegurar a sua celebração".