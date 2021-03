Covid-19

A Comissão Europeia aprovou hoje um programa de 15 milhões de euros para apoiar a liquidez das pequenas e médias empresas açorianas "mais severamente afetadas pelo impacto económico" da pandemia de covid-19, foi hoje anunciado.

O programa em questão, divulgado em janeiro pelo Governo Regional dos Açores e intitulado "Apoiar.pt Açores", serve, segundo a Comissão, para apoiar "micro, pequenas e médias empresas" com "sedes ou estabelecimentos permanentes" na região dos Açores e que operem nos "setores mais severamente afetados" pela pandemia de covid-19.

O executivo sublinha que o programa foi aprovado no âmbito do quadro comunitário temporário relativo a medidas de auxílio estatal e prevê a ajuda a empresas que tenham registado uma quebra de rendimentos de 25% no quarto trimestre de 2020, quando comparado com o período homólogo em 2019.