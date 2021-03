Covid-19

Os Açores diagnosticaram, nas últimas 24 horas, 14 novos casos de covid-19, sendo 13 em São Miguel e um na Terceira, resultantes de 1.184 análises e há um doente recuperado, avança hoje a Autoridade de Saúde açoriana.

Em São Miguel, a maior e mais populosa ilha dos Açores, foram detetados oito novos casos no concelho da Ribeira Grande, nomeadamente na vila de Rabo de Peixe, que se encontra parcialmente sob cerca sanitária.

O boletim diário da Autoridade de Saúde Regional informa ainda que foram diagnosticados três casos no concelho de Ponta Delgada, nas freguesias de Livramento, São Roque e Fenais da Luz, com um caso cada, e ainda dois casos na freguesia de Nª Srª do Rosário, concelho da Lagoa.