A Espanha recebeu em janeiro último 28.747 turistas com residência em Portugal, menos quase 78% do que um ano antes, quando a pandemia de covid-19 ainda não tinha sido declarada, revelou hoje o Instituto Nacional de Estatística espanhol.

O número total de turistas internacionais que se deslocaram a Espanha em janeiro foi de 432.362, uma redução de quase 90% em relação a um ano antes.

O facto de a queda dos turistas com residência em Portugal ser 12 pontos percentuais inferior ao da redução do número total da entrada de turistas terá a ver com o facto de este país ter a sua única fronteira terrestre com Espanha.