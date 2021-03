Actualidade

O gabinete de estudos do Banco Fomento Angola (BFA) referiu que a moeda angolana, o kwanza, apreciou-se "significativamente" face ao dólar na semana passada, salientando a valorização de 3,8% desde o início do ano.

"No mercado cambial, o kwanza apreciou de maneira significativa na semana passada: 3,5% face ao dólar, com o câmbio médio a negociar em 624,9 kwanzas por dólar na sexta-feira", lê-se no comentário semanal enviado aos investidores, no qual se aponta que "no mercado paralelo a média das fontes consultadas pelo BFA aponta para um câmbio de 753 kwanzas por dólar".

Desde o início do ano, continuam os analistas no comentário a que a Lusa teve acesso, "a moeda angolana apreciou-se cerca de 3,8% no mercado formal e 5,3% no mercado paralelo, face ao dólar".