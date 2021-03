Actualidade

O preço da água no Algarve vai aumentar para sustentar projetos de eficiência hídrica na região, aumento que "não será grande" mas que será suportado também pelos grandes consumidores da agricultura e golfe, afirmou hoje o ministro do Ambiente.

Intervindo num seminário 'online' sobre a porção do Plano de Recuperação e Resiliência dedicada aos recursos hídricos, João Pedro Matos Fernandes afirmou que "vai haver um aumento da água no Algarve, mas o aumento nunca será muito significativo".

O governante justificou esse aumento com a necessidade de garantir o funcionamento de dois projetos que serão "um seguro" para garantir que não haverá menos água no Algarve nas próximas décadas: a ligação de uma captação de água do Guadiana no Pomarão à barragem de Odeleite, projeto que custa 55 milhões de euros, e a dessalinização de água do mar, que custa 65 milhões.