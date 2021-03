Covid-19

Os cerca de 15 mil bombeiros voluntários, sapadores e municipais indicados como prioritários para a primeira fase de vacinação contra a covid-19 já foram todos vacinados, segundo o Ministério da Administração Interna (MAI).

O processo de vacinação dos 15 mil bombeiros teve início no passado dia 11 de fevereiro e ficou concluído na semana passada, precisou fonte do MAI à Lusa.

Os bombeiros foram considerados prioritários nesta primeira fase do processo de vacinação tendo em conta a função essencial do Estado que desempenham e devido à dimensão operacional do transporte pré-hospitalar que executam.