PRR

Linhas de financiamento para entidades culturais e para autarquias e a criação de centros artísticos comunitários são algumas das propostas que a Ação Cooperativista quer ver incluídas no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

"A desconsideração reiterada pela Cultura e pelas Artes, mais uma vez desprezada como um dos vetores fundamentais em que se alicerça o PRR, atualmente em consulta pública, é inaceitável", afirmou a Ação Cooperativista hoje, em comunicado, no qual revela um rol de propostas de investimento para o setor.

A Ação Cooperativista revindica o acesso a linhas de financiamento, "tais como as que estão previstas no PRR", para que as entidades culturais e artísticas possam "criar uma sustentabilidade própria" e fazerem a transposição para o digital.