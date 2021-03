PRR

A comissária europeia da Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, disse hoje que Bruxelas está "preocupada" com "a eficiência" dos países para executarem verbas comunitárias, nomeadamente as da recuperação, exortando a investimentos na administração pública para garantir boa gestão.

"Preocupa-nos que os países estejam prontos para gerir com o máximo de eficiência e com o máximo de qualidade as oportunidades enormes que lhes estão a chegar", declarou a responsável, falando em conferência de imprensa em Bruxelas.

Questionada sobre eventuais preocupações de Bruxelas sobre má aplicação dos fundos comunitários, como os do Mecanismo de Recuperação e Resiliência para permitir a retoma económica pós-crise da covid-19, Elisa Ferreira vincou que "ter a capacidade de preparar um bom plano [nacional] e depois ter a capacidade de o executar bem requer esqueleto e musculatura que reside frequentemente na administração pública".