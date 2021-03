Covid-19

A representante da Organização Mundial da Saúde (OMS) em Angola disse que a chegada hoje das primeiras vacinas de que o país beneficiou representa um forte sinal de solidariedade internacional para ajudar a salvar vidas.

Numa nota distribuída hoje à comunicação social, a OMS refere que as vacinas vão permitir igualmente recuperar a economia e os meios de subsistência das pessoas.

"Este primeiro passo para a vacinação oferece-nos uma luz no fundo do túnel para a proteção das populações. Precisamos também de continuar a trabalhar em conjunto para reforçar as medidas preventivas de saúde pública contra a covid-19, melhorando ao mesmo tempo o acesso aos serviços de saúde e tratamentos de qualidade", referiu Djamila Cabral citada no documento.