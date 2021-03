Actualidade

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, sustentou hoje que o Sporting de Braga, adversário de quarta-feira na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol, é "a melhor equipa a jogar em Portugal".

"É uma equipa muito bem trabalhada, com jogadores acima da média, que fazem parte de um clube grande e com um excelente treinador. Conheço bem a ambição das pessoas do clube. Na minha opinião, é a melhor equipa a jogar em Portugal. Estou a falar da beleza e da forma como chegam à baliza adversária. Quando têm bola, para mim, talvez seja a melhor equipa a jogar em Portugal", observou.

O treinador do campeão nacional e detentor da Taça de Portugal alertou, em conferência de imprensa, para a "dinâmica" da equipa minhota, num encontro em que defende a vantagem do golo alcançado fora de casa, no empate 1-1, na primeira mão, em Braga.