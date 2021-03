Covid-19

Angola, Camboja, República Democrática do Congo e Nigéria recebem hoje vacinas anti-Covid distribuídas pela plataforma Covax, iniciativa que visa garantir uma vacinação equitativa contra o novo coronavírus, anunciou o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Os restantes três países serão o Cambodja, a República Democrática do Congo e a Nigéria, adiantou Tedros Adhanom Ghebreyesus, numa conferência de imprensa online sobre o progresso da Covax na distribuição das vacinas.

A plataforma iniciou na segunda-feira a entrega de vacinas no continente africano, com o Gana e a Costa do Marfim a serem os primeiros países a vacinar profissionais de saúde com doses distribuídas pela plataforma.