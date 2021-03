Actualidade

Analistas moçambicanos consideraram hoje que a adesão de André Matsangaíssa Júnior, um dos principais rostos da autoproclamada Junta Militar da Renamo, ao acordo de paz, reforça as expetativas do fim da violência armada no centro do país.

"Há uma esperança mais forte [em relação ao fim da violência armada] com as deserções que estão a acontecer no topo da hierarquia da Junta Militar", disse Egna Sidumo, pesquisadora do Instituto de Estudos Sociais e Económicos (IESE), uma entidade moçambicana de pesquisa independente.

Egna Sidumo falava numa conferência sobre a "Abertura do ano Político 2021: Balanço do Ano Político 2020 e perspetivas para 2021", promovida pelo Instituto para Democracia Multipartidária (IMD, na sigla em inglês), organização da sociedade civil moçambicana.